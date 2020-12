VIDEO: Tränen bei Krankl, als er vom Tod von Baric erfährt

Gestern Abend erreichte die Fußballwelt eine traurige Nachricht aus Kroatien. Österreichs Ex-Teamchef Otto Baric ist mit 88 Jahren verstorben.

Wie der kroatische Fußball-Verband am Sonntag bekannt gab, starb der Kroate an den Folgen einer Coronavirus-Infektion in Zagreb. Baric war von April 1999 bis November 2001 Trainer der österreichischen Auswahl, sein Heimatland betreute er von 2002 bis 2004. In der österreichischen Liga holte er mit Wacker Innsbruck, dem SK Rapid und dem SV Salzburg insgesamt siebenmal den Meistertitel.

“Super Trainer, super Mensch”

Sky Experte Hans Krankl, der unter dem legendären Coach bei Rapid einige Erfolge feierte, kamen in unserer Bundesliga-Sendung die Tränen, als Moderator Thomas Trukesitz die Nachricht überbrachte. Etwas später in der Sendung äußerte sich der “Goleador” zum Ableben des ehemaligen Erfolgstrainers: “Super Trainer, einer meiner besten Trainer. Und ein super Mensch!”

Sky Experte Alfred Tatar sprach ebenfalls in höchsten Tönen über Baric: “Man kann den Angehörigen nur Beileid wünschen. Die Fußballfamilie hat einen herausragenden Mann verloren!”