VIDEO: Vierfacher Elfmeter-Wahnsinn in Sevilla

via

via Sky Sport Austria

Im ersten Gruppenspiel der UEFA Champions League zwischen dem FC Sevilla und FC Salzburg (jetzt live auf Sky Sport Austria 2 – mit dem Sky X-Traumpass kannst du bereits ab 12 Euro pro Monat live dabei sein) hat es in der ersten Hälfte vier Elfmeter gegeben. Das ist Rekord in der Königsklasse.

Gleich drei Elfer haben die Bullen zugesprochen bekommen, Karim Adeyemi wurde drei Mal im Strafraum gefoult. Der deutsche Shootingstar vergab in der 13. Minute jedoch vom Punkt. Luka Sucic konnte seinen Strafstoß verwandeln (21.). In der 37. Minute scheiterte der Kroate ebenfalls, sein Schuss ging an die Stange. Auf Seiten der Spanier war Ivan Rakitic erfolgreich (42.).

