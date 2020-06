via

Cory Burke bringt den SKN St. Pölten in der letzten Minute der ersten Hälfte per Elfmeter in Führung.

Die Entscheidung ist jedoch strittig. Unser Kommentator Gerhard Krabath hat ein “Zupferl” von Dino Kovacec gegen Kofi Schulz gesehen.