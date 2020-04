VIDEO: Zurück in die Zukunft: Altachs Defensivproblem

via

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Zukunft” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Besonders in der ersten Hälfte der aktuellen Saison kämpft der SCR Altach mit einer sehr schwachen Defensivleistung. Indivuduelle Fehler kosten den Vorarlbergern schon den ein oder anderen Punkt. Manfred Fischer lässt in einem unvergesslichen Interview seinem Ärger freien Lauf.

Die schönsten Tore des SCR-Atlach im Video: