VIDEO: Zurück in die Zukunft: Best of Alex Pastoor

via

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Zukunft” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Altach-Coach Alex Pastoor ist in Österreich mittlerweile besonders für seine einzigartigen Interviews bekannt. Wenn er nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft ist, dann bringt er das auch zum Ausdruck. Stichwort: “Hosenscheißer-Fußball”. In einem “Best of” haben wir seine Highlights der aktuellen Saison noch einmal zusammengesucht.