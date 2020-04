VIDEO: Zurück in die Zukunft: Der überschwängliche Jubel von Hartberg-Präsidentin Annerl

via

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Zukunft” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Heute blicken wir auf den überschwänglichen Jubel von TSV Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl beim Führungstreffer von Kapitän Dario Tadic im Spiel beim SK Rapid Wien im Allianz Stadion zurück.

Dein Verein Digital – TSV Hartberg – Folge #1: