via

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Zukunft” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Im Testspiel gegen Chelsea haben wir Jesse Marsch verkabelt und mitgehört, was der Salzburg Trainer während eines Spiels zu sagen hat. Die Highlights haben wir euch noch einmal zusammengesucht.

Dein Verein Digital – FC Red Bull Salzburg – Folge #1