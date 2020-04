VIDEO: Zurück in die Zukunft: Mario Leitgebs legendäre Schiedsrichter-Kritik

via

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Zukunft” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

In der 20. Runde sorgt WAC-Mittelfeldspieler Mario Leitgeb für einen Aufreger der Extraklasse. Nach einem Foulspiel von Alexander Schmidt an Stefan Maierhofer lässt Leitgeb seinem Unmut über die Leistung von Schiedsrichter Julian Weinberger freien Lauf.

“Bitte sagt irgendwer dem Schiedsrichter, dass er einfach schlecht ist. Bitte, das gibt´s gar nicht. Das gibt es einfach nicht”, sagt der WAC-Profi direkt in die Kamera.