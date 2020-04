VIDEO: Zurück in die Zukunft: Mo Sahli packt Stürmer Shon Weissman

via

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Zukunft” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Es gibt die verschiedensten Methoden von Trainern, ihre Spieler zu motivieren. Eine sehr spezielle Aktion liefert sich der einstige WAC-Interimscoach mit Top-Torjäger Shon Weissman. Im Interview nach dem Spiel, erklärt er unserem Sky-Reporter Jörg Künne seinen “Emotions-Ausbruch”.