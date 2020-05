VIDEO: Zurück in die Zukunft: Swete kritisiert Schiedsrichter wegen fragwürdigem Elfer

via

via Sky Sport Austria

Wir sehnen uns nach der coronabedingten Ligapause endlich wieder nach Fußball. Um die Wartezeit zu verkürzen haben wir in unserer Rubrik “Zurück in die Zukunft” die besten und emotionalsten Momente der bisherigen Saison in der Tipico Bundesliga herausgesucht.

Es war einer der Aufreger der Hinrunde. Nach der Niederlage gegen den SV Mattersburg ist Hartberg-Torhüter Rene Swete im Interview bei Sky-Reporter Michael Ganhör nicht zu beruhigen. Der Goalie kritisiert die Entscheidung von Schiedsrichter Schüttengruber, nach einem fragwürdigen Foul an Martin Pusic einen Elfmeter zu pfeiffen, lautstark.