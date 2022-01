Vienna Capitals gegen VSV auf Sonntag verschoben

via

via Sky Sport Austria

Das für Samstag geplant gewesene Spiel der Vienna Capitals gegen den VSV in der ICE Hockey League ist auf Sonntag (Beginn 16.00 Uhr) verschoben worden.

Dies gab die Liga am Donnerstag bekannt und verwies dabei auf medizinische Vorsichtsmaßnahmen. Die Wiener gaben bekannt, dass sportliche Fairness den Ausschlag gab. Die Capitals spielen Freitagabend in Laibach, der VSV ist nach Absage der Partie in Znaim hingegen spielfrei. Somit bliebe den „Caps“ nun Zeit zur Regeneration.

(APA)

Artikelbild: GEPA