Vienna Capitals gewinnen Comeback-Spiel gegen Dornbirn

Die spusu Vienna Capitals gaben gegen die Dornbirn Bulldogs ein erfolgreiches Comeback. 28 Tage nach dem 4:1 Heimsieg über EC Red Bull Salzburg setzten sich die Wiener knapp mit 2:1 durch.

Das Duell mit den Dornbirn Bulldogs stand im Zeichen des Terror-Attentats vom 2. November 2020 in der Wiener City. Die Caps liefen in eigens – von Stürmer Taylor Vause – designten „Wien BLEIBT STARK!“-Jerseys auf. Besonders war das Spiel außerdem für Caps-Urgestein Phil Lakos, der sein 800. Ligaspiel für die Wiener absolvierte. Mit dem Erfolg über Dornbirn – es war bereits der zehnte Sieg gegen die Bulldogs in Serie – verkürzten die Caps den Rückstand in der Tabelle auf Leader Graz auf einen Punkt. Die Bulldogs bleiben weiterhin auf dem sechsten Platz.

SPUSU VIENNA CAPITALS – DORNBIRN BULLDOGS 2:1 (0:0,2:0,0:1)

Referees: FICHTNER, SMETANA, Gatol, Kaspar

Goals VIC: Hartl (26./pp1), Peter (36.)

Goals DEC: Yogan (48.)

Quelle: ice.hockey

Artikelbild: GEPA