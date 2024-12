Vienna Capitals gewinnen in Bruneck nach Penaltyschießen

Die Vienna Capitals haben aus der Dienstreise nach Italien fünf Punkte mitgenommen. Einen Tag nach dem 3:2 in Asiago gewannen die Wiener am Samstag in Bruneck gegen die Pustertal Wölfe mit 3:2 nach Penaltyschießen.

Die Caps hatten im Mitteldrittel zehn Minuten Powerplay und glichen dabei einen 0:2-Rückstand innerhalb von 70 Sekunden durch Zane Franklin und Jeremy Gregoire aus. Im Penaltyschießen parierte Torhüter Sebastian Wraneschitz zwei Versuche der Südtiroler, für die Gäste trafen Joseph Cramarossa und Willie Raskob.

(APA)/Bild: Imago