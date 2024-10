Die Vienna Capitals kehren mit drei Punkten von der Wochenend-Reise in den Westen zurück.

24 Stunden nach dem 1:5 in Feldkirch gewannen die Wiener am Samstag in der ICE-Eishockeyliga bei den Innsbrucker Haien mit 5:2.

Armin Preiser (9.), Zane Franklin (37., 44.) und Christof Kromp (44.) schossen die weiter ersatzgeschwächten Caps zu einer 4:0-Führung und letztlich zum ersten Sieg nach zuletzt fünf Niederlagen.

(APA) / Bild: GEPA