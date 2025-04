Vienna City Marathon trotz Kälte mit Finisher-Rekord

Der Vienna City Marathon (VCM) hat am Sonntag nicht nur in puncto Meldezahlen mit 46.083 gesamt für alle Bewerbe und 12.968 für den Marathon neue Rekordhöhen erreicht. In beiden Bereichen gab es trotz kalter Temperaturen auch neue Topmarken an Finishern. 9.286 waren es über die 42.195 km, womit der bisherige Rekord aus dem Jahr 2001 um 71 Marathonis überboten wurde. Über alle Bewerbe überquerten 39.517 Aktive die Ziellinie, der bisherige Topwert mit 37.633 stammte aus 2024.

Das jüngere Alterssegment im Bereich 21 bis 35 Jahren hat einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung. Da passt es gut hinein, dass es mit dem in 2:08:28 Stunden siegreichen 21-jährigen Äthiopier Hatamu Abadi den jüngsten Sieger der VCM-Geschichte gegeben hat. Zudem geht die Frauen-Quote immer weiter nach oben. Inklusive der in 2:24:14 Std. vorangelegenen Kenianerin Betty Chepkemoi stieg der weibliche Anteil an Marathon-Finishern erstmals über 25 Prozent. Über den Halbmarathon geht diese Tendenz bei aktuell 46 Prozent mit großen Schritten in Richtung 50:50.

Das Potenzial für eine weitere Steigerung dieser Zahlen sei laut dem Geschäftsführer-Duo Dominik Konrad und Kathrin Widu gegeben, wobei dieses vor allem im Samstag-Programm liegt. „Die Option ist, am Samstag früher zu beginnen“, erklärte Konrad am Montag in Wien im Rahmen eines Mediengesprächs. Bei den Kinderläufen gebe es noch eine Option auf ein Plus. Konrad: „Insgesamt 50.000 sind machbar.“ Der Fledermaus-Lauf sei im Strauss-Jubiläumsjahr sehr gut angenommen worden. Widu: „Es gibt für 2026 neue Ideen. Etwas für noch jüngere Kinder anbieten, macht Sinn.“

Konrad: „Nichts, das uns Kopfzerbrechen bereitet hat“

Laut Konrad seien alle Ziele erreicht worden. „Es gibt nichts, das uns Kopfzerbrechen bereitet hat“, resümierte Konrad. Eine gewisse Ausnahme war kurzzeitig freilich das falsche Abbiegen einiger Marathonis zur Halbzeit in Richtung Halbmarathon-Ziel, wobei allerdings die führenden Athletinnen und Athleten davor über den Streckenverlauf genau instruiert worden waren. Freilich sei danach sofort an der betreffenden Stelle umgehend Position bezogen worden, um weitere unfreiwillige Abbiege-Aktionen in Richtung Halbmarathon-Ziel zu verhindern.

Besonders angetan waren die Veranstalter von der erneuten Unterstützung und Anteilnahme der Bevölkerung an der Strecke sowie von der musikalischen Untermalung Anfeuerung durch diverse Gruppen. „Mein Highlight war, dass die Menschenmengen überall von Anfang bis zum Ende links und rechts an der Strecke gestanden sind“, meinte Konrad. Endgültiges bezüglich der Zuschauerzahlen gebe es noch nicht. Bekannt sei aber, dass jede aus den Bundesländern oder dem Ausland angereiste Läuferin und Läufer im Schnitt 1,9 Begleitpersonen in die Bundeshauptstadt mitnimmt.

Mit Eva Wutti (2:37:43) als Achter bzw. Andreas Vojta (2:15:01) als Neuntem gab es das seltene Ergebnis mit den beiden besten Österreichern in den Top Ten. Für 19. April 2026 ist vor allem der neue ÖLV-Rekordler Aaron Gruen eine Option, ebenso der Halbmarathon-Sieger Thomas Messner. Sicher wieder zu rechnen sein wird mit dem Sextett, das auch den 41. VCM-Marathon und damit alle bisherigen Rennen zur Gänze absolviert hat. Speziell ist auch die Person des ältesten Marathonis vom Sonntag, der Niederösterreicher Felix Pauli feierte am Sonntag seinen 85. Geburtstag.

(APA)/Beitragsbild: GEPA