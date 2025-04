Vienna präsentiert neuen Cheftrainer

Der First Vienna FC stellt sich für die entscheidende Phase der Saison neu auf: Stefan Manzana Marin – zuletzt Chefscout des Vereins – übernimmt ab sofort die Rolle des Cheftrainers bei den Döblingern.

Manzana Marin verfügt über die UEFA-Pro-Lizenz, die höchste Trainerqualifikation Europas, und bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Funktionen im Profi- und Nachwuchsfußball mit. Mit der Bestellung Manzana Marins wahrt der Verein seine Chance auf den Aufstieg und schafft gleichzeitig die Voraussetzungen, um im zweiten Instanzenzug die Bundesliga-Lizenz erstmals seit dem Wiederaufstieg zu erlangen.

Das bisherige Trainerteam rund um Mehmet Sütcü und Roman Kienast bleibt dem Verein erhalten. Als Co-Trainer bilden sie gemeinsam mit Cheftrainer Manzana Marin das Trainerteam. Die gemeinsame Arbeit am Platz wird nahtlos fortgesetzt – der eingeschlagene Weg bleibt dabei unverändert.

„Durchdachte interne Lösung“

Der gebürtige Burgenländer besitzt neben der UEFA-Pro-Lizenz auch Ausbildungen in Spielanalyse und Scouting, absolviert am Internationalen Fußballinstitut. Frühere Stationen seiner Laufbahn führten ihn unter anderem als Co-Trainer zu TSV Hartberg, SC Wiener Neustadt und SCR Altach sowie als sportlichen Leiter an die Akademien der Admira und Burgenland. Seit Anfang 2023 war er als Chefscout für die Vienna tätig.

Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz erklärt: „Unser Trainerteam mit Mehmet Sütcü und Roman Kienast hat in den vergangenen zwölf Monaten hervorragende Arbeit geleistet. Die sportliche Entwicklung spricht für sich. Gleichzeitig war uns bewusst, dass wir – sollte sich die Möglichkeit auf einen Aufstieg ergeben – auch strukturell vorbereitet sein müssen. Mit Stefan Manzana Marin haben wir eine durchdachte interne Lösung gefunden, die uns sportlich wie organisatorisch gut aufstellt.“

Bild: First Vienna FC