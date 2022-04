via

via Sky Sport Austria

Die Vienna Vikings haben in der Austrian Football League (AFL) den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert.

Die Wiener setzten sich am Samstagabend gegen die Salzburg Ducks knapp mit 14:13 durch, für die Salzburger war es die dritte Niederlage in Serie. Ebenfalls auf den ersten Saisonsieg müssen noch die Raiders Tirol warten, der Titelverteidiger unterlag bei den Steelsharks Traun mit 24:28. Die Oberösterreicher durften unterdessen erstmals in dieser Saison jubeln.

(APA)

Bild: GEPA