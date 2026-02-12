Vienna Vikings verpflichten Ex-NFL-Spieler Seikovits
Der American-Football-Club Vienna Vikings hat den österreichischen Ex-NFL-Spieler Bernhard Seikovits verpflichtet.
Der Tight End, der vier Jahre bei den Arizona Cardinals engagiert war, unterschrieb vorerst für eine Saison bei den Wienern. Für den 28-Jährigen ist es die Rückkehr zu seinem Jugendclub.
Seikovits war 2021 über das International Player Pathway Program der NFL bei den Cardinals gelandet, kam jedoch nur in Vorbereitungspartien zum Einsatz, nicht in Saisonspielen.
Aktuelle American Football Videos
Sieg gegen L.A. Rams: Seahawks folgen Patriots in den Super Bowl
Widrige Bedingungen: Patriots erster Super-Bowl-Finalist
Steelers verlieren – Rodgers vor Karriereende?
Patriots werden Favoritenrolle in 1. Playoff-Runde gerecht
Titelverteidiger raus! Eagles scheitert in 1. Playoff-Runde an San Francisco
Allen bricht persönlichen Playoff-Fluch und zieht mit Bills in Divisional Round
Kicker-Drama! Steelers sichern sich letzten Playoff-Platz
Henry überrennt Packers! Vier Touchdowns vom Star-Running Back
Pitts mit drei Touchdowns! Falcons bezwingen Buccaneers
Lions feiern bei Brown-Comeback wichtigen Sieg
(APA)/Bild: Imago