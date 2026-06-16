Vier Millionen Euro! Fan kassiert dank Spanien-Patzer bei Sport-Wette fett ab

Alles auf Rot? Das hat sich diesmal gelohnt! Ein Sportwetten-Fan hat dank Spaniens Patzer im Auftaktspiel der WM einen satten Millionengewinn eingestrichen. Laut Telegraph hat die Person auf der US-amerikanischen Plattform Polymarket 400.000 US-Dollar (rund 345.000 Euro) darauf gesetzt, dass Spanien nicht gewinnt, und damit 4,7 Millionen Dollar (rund 4 Millionen Euro) eingestrichen.

Ein anderer Nutzer hat wegen der Spanien-Blamage gegen Kap Verde dagegen eine Million US-Dollar (rund 863.000 Euro) verloren. Er setzte auf einen Sieg der „Furia Roja“.

Da der Turnierneuling dem Europameister jedoch ein 0:0 abtrotzte, war die Million futsch. Die Wette hätte dem Wettenden umgerechnet knapp 100.000 Euro eingebracht.

Spanien gilt als einer der Top-Favoriten auf den Titel bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Gegen Kap Verde, den 67. der Weltrangliste, tat sich das Team um Superstar Lamine Yamal jedoch enorm schwer und scheiterte mehrfach an Vozinha, dem überragenden Torwart der „Blauen Haie“.

(skysport.de)

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