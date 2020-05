Vier Spieler von Lok Moskau positiv auf Coronavirus getestet

Vier Spieler von Lok Moskau sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der russische Fußball-Topclub am Donnerstag bekannt. Die betroffenen Akteure Dimitrij Barinow, Anton Koschenkow, Timur Suleimanow und Roman Tugarew hätten keine Symptome und seien zu Hause in Selbstisolation. Bereits am 16. Mai hatte der Club den positiven Test von Jefferson Farfan verlautet.

Die russische Liga soll am 21. Juni fortgesetzt werden. Lok ist Tabellenzweiter.

(APA)

Bild: Imago