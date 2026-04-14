Der erste Schritt ist getan, das Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid hatte der FC Bayern München vor einer Woche mit 2:1 für sich entschieden. Am Mittwochabend soll im Rückmatch der zweite Schritt folgen. Kommen dann alle FCB-Stars unbeschadet durch?

Einerseits auf körperlicher Ebene, andererseits auch auf mögliche Sperren für das potenzielle Halbfinale gemünzt. Denn gleich vier Bayern-Profis droht ein Ausfall für die Vorschlussrunde der Königsklasse.

Mit Manuel Neuer, Jonathan Tah und Dayot Upamecano haben gleich drei Spieler zwei Gelbe Karten auf dem Konto. Bei jeweils einer dritten Verwarnung am Mittwochabend (21:00 Uhr) im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid wären der Torhüter und die beiden Innenverteidiger für das Halbfinal-Hinspiel der Champions League gesperrt.

Sowohl Neuer als auch Tah hatten vor Wochenfrist im ersten Bayern-Aufeinandertreffen mit den Königlichen ihre zweite Gelbe Karte gesehen.

Laimer & fünf Real-Stars auch gefährdet

Genauso muss ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer aufpassen, dass er nicht auch das mögliche nächste Match verpasst. Der Defensiv-Allrounder hat sogar schon vier Gelbe Karten gesammelt. Die Sperre nach den ersten drei Verwarnungen hatte der Österreicher bereits in der Ligaphase gegen Royale Union Saint-Gilloise (2:0) abgesessen.

Bei Real Madrid auf der anderen Seite droht fünf Stars eine Sperre für ein potenzielles Halbfinal-Hinspiel. Kylian Mbappe, Vinicius Jr., Jude Bellingham und Dean Huijsen stehen bei jeweils zwei Gelben Karten. Alvaro Carreras hat wie Laimer sogar schon vier Verwarnungen kassiert. Aurelien Tchouameni hatte im Viertelfinal-Hinspiel gegen Bayern seine dritte Gelbe gesehen und fehlt damit am Mittwochabend beim Rückmatch.

Keine Gelbsperre für das Finale möglich

Laut UEFA-Statuten werden nach Abschluss des Viertelfinals sämtliche Gelbe Karten gelöscht. Somit kann ein Spieler – auch wenn er sowohl im Hin- als auch Rückspiel des Halbfinals verwarnt wird – nicht für das Endspiel gesperrt werden. Es sei denn er sieht eine Rote oder Gelb-Rote Karte.

Grundsätzlich werden in der Champions League ab der ersten Partie der Ligaphase Spieler und Offizielle einer Mannschaft nach drei Verwarnungen, die nicht zu einer Roten Karte führen, sowie nach jeder nachfolgenden Verwarnung mit ungerader Zahl (fünfte, siebte, neunte usw.) für das nächste Spiel im Wettbewerb gesperrt.

(skysport.de) / Bild: Imago