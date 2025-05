Vierfacher Olympiasieger Graabak hört auf

Nach Skisprung-Olympiasieger Robert Johansson verlässt nun ein weiterer hoch dekorierter Norweger die Bühne des Sports!

Der vierfache Olympiasieger in der Nordischen Kombination, Jörgen Graabak, hat am Freitag, neun Monate vor den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo, seinen Rücktritt erklärt.

Graabak ist der erfolgreichste Olympionike in seiner Sparte. Er hatte 2014 in Sotschi und 2022 in Peking zweimal Einzelgold von der Großschanze sowie jeweils mit dem Team vom großen Bakken gewonnen, zusätzlich hat er sich auch zweimal Silber geholt. Graabak ist zudem dreifacher Team-Weltmeister.

Bei den Norwegern hatte sich eine Woche vor Saisonende auch der insgesamt erfolgreichste Kombinierer Jarl-Magnus Riiber noch vor Olympia, wo er vergleichsweise mager mit nur einmal Silber bilanzierte, verabschiedet. Riiber wurde aber elffacher Weltmeister, 78-facher Weltcupsieger und fünf Mal Weltcup-Gesamtsieger.

