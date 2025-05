Vierkampf! Titelrennen zuletzt vor 30 Jahren so spannend

Vier Punkte trennen Sturm Graz (36), Austria Wien (33), WAC (33) und Red Bull Salzburg (32) vor den letzten drei Meistergruppen-Runden der ADMIRAL Bundesliga.

Es ist der erste Vierkampf um den Meistertitel seit 30 Jahren. 1992 gingen sogar fünf Vereine mit Titelchancen in die abschließenden drei Partien des oberen Play-offs. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995 hatten in dieser späten Meisterschaftsphase nur 2010 und 2011 mehr als zwei Clubs reelle Titelchancen.

Ein Überblick über die spannendsten Meisterentscheidungen mit mindestens vier Titelkandidaten seit Einführung der Bundesliga 1974:

Alle engen Meisterentscheidungen im Überblick

1980/81: Nach 33 von 36 Runden führt Sturm Graz mit 42 Punkten vor Austria Wien (41), Rapid Wien (38) und Admira/Wacker (38). In der letzten Runde kommt es zum Fernduell zwischen Sturm (45) und der Austria (44), die Wiener holen sich schließlich den Titel dank Schützenhilfe von Rapid. Die Hütteldorfer besiegen vor 20.000 Zuschauern in Graz den Tabellenführer mit 4:1, während Sturm von seinem Stadtrivalen keine Unterstützung erhält. Die Austria fängt Sturm dank eines 6:1 gegen den GAK noch ab.

1991/92: Fünf der acht Mannschaften des Oberen Play-offs dürfen drei Runden vor Saisonende noch auf den Titel hoffen. Austria Wien, Austria Salzburg und der FC Tirol halten bei je 29 Punkten, Admira/Wacker (27) und Rapid (26) sind in Lauerstellung. Vor der vorletzten Runde spitzt sich der Kampf sogar noch zu, sind doch Austria (31), Salzburg (31), Tirol (29) und Admira (29) nur durch zwei Punkte getrennt. In einem echten Finale kürt sich die Wiener Austria schließlich zum Meister. Vor 40.000 Zuschauern besiegen die Wiener im Prater-Stadion Tabellenführer Salzburg durch Tore von Andi Ogris und Toni Pfeffer 2:1 und gewinnen vor den punktegleichen Teams aus Salzburg und Innsbruck die Meisterschaft.

1994/95: In der letzten Saison, in der es für einen Sieg zwei Punkte gibt, liegen Austria Wien (43), Salzburg (43), Rapid (41) und Sturm (41) nach 33 von 36 Runden zwei Punkte auseinander. Auch nach 34 Runden trennen das Quartett zwei Zähler. Salzburg holt sich trotz einer 0:2-Niederlage in Innsbruck in der letzten Runde den Titel. Der von Ivica Osim trainierte SK Sturm schließt mit einem 2:1 bei Vorwärts Steyr zu Salzburg auf, hätte aber ein 9:1 zum Titel benötigt.

Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga seht ihr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Erstmals ein Titel-Vierkampf seit der Drei-Punkte-Regel

2009/10: Nach 33 von 36 Runden scheint der Titelkampf zugunsten von Red Bull Salzburg (73) entschieden, Rapid (67) und die Austria Wien (66) sind schon abgeschlagen. Die Entscheidung fällt aber erst am letzten Spieltag, weil Zlatko Junuzovic in der vorletzten Runde das Titelrennen zu einem Krimi macht. Junuzovic schießt die Austria mit einem Freistoßtor in der 91. Minute zum 1:0-Sieg in Salzburg und verdirbt den Roten Bullen die vorzeitige Meisterfeier. Salzburg geht mit einem Punkt Vorsprung auf die Austria und drei Punkte auf Rapid in die letzte Runde und behält mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Sturm Graz die Nerven. Austria (2:0 gegen Ried) und Rapid mit der besten Tordifferenz und einem 3:1 in Mattersburg wären bei einem Ausrutscher zur Stelle gewesen.

2010/11: Sturm (57), Salzburg (56) und Austria (55) haben drei Runden vor Saisonende den Titel im Visier. In der Schlussrunde duellieren sich Sturm Graz (63) und die Wiener Austria (61) um den Meisterteller. Sturm setzt sich dank eines späten Muratovic-Treffers zum 2:1-Heimerfolg gegen Wacker Innsbruck durch, die Austria verliert zu Hause gegen Salzburg 2:4 und rutscht noch hinter den entthronten Vorjahresmeister zurück.

(APA)

Bild: GEPA