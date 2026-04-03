Viertelfinal-Aus für Erler/Miedler bei Comeback-Turnier
Das Tennis-Doppel Alexander Erler und Lucas Miedler verliert beim ersten Turnier nach der Erneuerung seiner Partnerschaft im Viertelfinale.
Das als Nummer zwei gesetzte Duo unterlag beim ATP-250-Turnier in Bukarest nach einem Auftakterfolg im Viertelfinale ihrem österreichischen Landsmann Neil Oberleitner und Narayanaswamy Sriram Balaji aus Indien 5:7,6:7(2).
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(APA)/Bild: Imago