Vierter Coach in dieser Saison: Nottingham findet nächsten Trainer

Der abstiegsbedrohte Premier-League-Klub Nottingham Forest hat Vitor Pereira zum vierten Cheftrainer in der laufenden Saison ernannt.

Drei Tage nach der Trennung von Sean Dyche gab der Tabellensiebzehnte die Verpflichtung des 57-jährigen Portugiesen bekannt, der 2025 den Ligakonkurrenten Wolverhampton coachte. Vor Pereira und Dyche versuchten sich in der aktuellen Saison bereits Nuno Espirito Santo und Ange Postecoglou beim einstigen Europapokalsieger der Landesmeister.

(SID) / Artikelbild: Imago