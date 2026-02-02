Vierter Winter-Zugang: Muslic holt Aouchiche zum FC Schalke

Zweitliga-Spitzenreiter Schalke 04 hat Mittelfeldspieler Adil Aouchiche unter Vertrag genommen. Wie die Königsblauen am Montagabend mitteilten, kommt der 23-jährige Franzose vom AFC Sunderland nach Gelsenkirchen und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Zuletzt war Aouchiche an den schottischen Erstligisten FC Aberdeen ausgeliehen.

„Adil passt mit seiner Intensität und Spielintelligenz sehr gut in unsere Philosophie. Als Box-to-Box-Spieler wird er eine spannende Option für unser Spiel sein, mit starker Physis, hoher Laufarbeit und guter Dynamik auf den ersten Metern“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball auf Schalke.

Aouchiche bringt viel Erfahrung aus der französischen Ligue 1 und englischen Championship mit, ausgebildet wurde er in der Jugend von Paris Saint-Germain. Für die französischen Junioren-Nationalteams absolvierte er insgesamt 48 Länderspiele, in denen ihm 21 Treffer gelangen. In dieser Saison stand er für Aberdeen in 30 Pflichtspielen auf dem Rasen. „Wir haben viel vor, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen“, sagte Aouchiche.

Nach Torwart Kevin Müller, Stürmerstar Edin Dzeko und Dejan Ljubicic ist Aouchiche der vierte Winter-Neuzugang der Schalker. Mauro Zalazar wurde zudem bis zum Saisonende an den SC Braga verliehen, der Mittelfeldspieler, der auf Schalke kaum zum Zug kam, trifft dort auf seinen Bruder Rodrigo, einer von Schalkes Aufstiegshelden 2022.

(SID) / Bild: Imago