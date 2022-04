Vietnam-Superstar vor LASK-Engagement?

Wird ein Vietnamese der neue Mittelfeld-Motor des LASK?

Laut „VnExpress“ soll Nguyen Quang Hai vor einem Wechsel zu den Oberösterreichern stehen. Der ablösefreie 25-Jährige soll einen Drei-Jahres-Vertrag unterzeichnen und zur kommenden Saison für den LASK spielen.

📰 REPORTS: 🇻🇳 Vietnamese superstar Nguyen Quang Hai is on the brink of joining 🇦🇹 Austrian side @LASK_Official.https://t.co/duK2zOyGRY pic.twitter.com/SHB1ROrQ20

— The Asian Game (@TheAsianGame) April 20, 2022