Vikings gelingt Revanche an Rhein Fire

Die Vienna Vikings haben am Sonntag ihren dritten Sieg im dritten Spiel in der European League of Football (ELF) gefeiert und dabei erfolgreich Revanche für die Finalniederlage in der Vorsaison genommen.

In Düsseldorf bei Rhein Fire gelang nach einer spannenden Schlussphase ein 12:7-Erfolg, im Titel-Duell am 22. September hatte es in Gelsenkirchen einen 51:20-Sieg der Deutschen gegeben. Die Vikings steuern damit weiter in Richtung der Play-offs.

Die Raiders Tirol hatten am Samstag bei den Cologne Centurions 68:0 gewonnen, es war ihr zweiter Sieg im dritten Spiel. Am Samstag kommt es in Wien zum direkten Duell der beiden rot-weiß-roten ELF-Vertreter.

(APA)

Bild: Imago