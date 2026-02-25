Vinicius trifft! Real erreicht Achtelfinale

Ausgerechnet Vinícius Júnior hat Real Madrid eine Woche nach dem vieldiskutierten Rassismus-Eklat den Achtelfinal-Einzug in der Champions League gesichert. Die Königlichen von Coach Álvaro Arbeloa setzten sich am Mittwoch mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg im Playoff-Rückspiel gegen Benfica Lissabon durch. ÖFB-Legionär David Alaba wurde in der 77. Minute bei Real eingewechselt.

Für Real, das ohne den verletzen Kylian Mbappé antrat, traf Aurélien Tchouameni (16.) zum Ausgleich, nachdem Rafa Silva zuvor die Hoffnungen von Benfica befeuert hatte (14.). Viní Jr. stellte dann für Real die Weichen (80.) – und tanzte nach seinem Treffer wie schon eine Woche zuvor an der Eckfahne. Die Portugiesen mussten ohne ihren gesperrten Trainer José Mourinho auskommen. Und auch Gianluca Prestianni fehlte nach den Vorkommnissen der Vorwoche, die auch die Schlagzeilen vor dem Wiedersehen bestimmt hatten.

Das Hinspiel (0:1) hatte im Zeichen des Eklats gestanden. Prestianni soll Real-Star Vinícius nach dessen Tor beleidigt haben, er wurde von der UEFA dann „vorläufig“ gesperrt. Der darauffolgende Protest hatte keinen Erfolg, Lissabon spielte auch ohne den Argentinier im Estadio Santiago Bernabéu mutig auf.

