Virtueller Monaco-GP mit Leclerc, Bottas und Star-Gastfahrer Aubameyang live bei Sky

Diese Fahrer sind am Start

Folgende aktuelle Formel-1-Piloten sind bei der sechsten Ausgabe des virtuellen Grand Prix von F1 Esports am Start: Charles Leclerc (Ferrari), Alex Albon (Red Bull), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren), George Russell und Nicholas Latifi (beide Williams). Ihre Debüts feiern Valtteri Bottas (Mercedes) und Esteban Ocon (Renault).

Aubameyang, Courtois & Co.

Neben den Formel-1-Piloten sind beim virtuellen Monaco-GP auch weitere Sportstars und Sternchen am Start: Unter anderem ist Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal ist dabei. Der Ex-BVB-Star geht für McLaren an den Start. Außerdem zockt Keeper Thibaut Courtois von Real Madrid wieder für Alfa Romeo an der Konsole. Und Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi (Despacito) gibt sein Debüt für Racing Point.

Das Rennen startet mit dem Qualifying um 19 Uhr! Zuvor absolviert die eSports-Szene ihr Rennen in Monaco.