Volley-Hammer! Italiano erzielt das Tor der 24. Runde

GAK-Profi Jacob Italiano hat das Tor der 24. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Die Sky-User wählten den fulminanten Volleyschuss des Australiers zum zwischenzeitlichen 4:1 gegen die WSG Tirol zum schönsten Treffer des vergangenen Bundesliga-Wochenendes.

Italiano setzte sich mit 43 Prozent der Stimmen vor Salzburg-Angreifer Yorbe Vertessen durch, der im User-Voting auf 36 Prozent kam. Auf den weiteren Plätzen landeten Samuel Adeniran (LASK), Matthias Seidl (SK Rapid) und Nikolas Baden Frederiksen (WSG Tirol).

Diese Treffer standen zur Auswahl

Bild: GEPA