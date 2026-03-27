Volley-Hammer! Italiano erzielt das Tor der 24. Runde
GAK-Profi Jacob Italiano hat das Tor der 24. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!
Die Sky-User wählten den fulminanten Volleyschuss des Australiers zum zwischenzeitlichen 4:1 gegen die WSG Tirol zum schönsten Treffer des vergangenen Bundesliga-Wochenendes.
Italiano setzte sich mit 43 Prozent der Stimmen vor Salzburg-Angreifer Yorbe Vertessen durch, der im User-Voting auf 36 Prozent kam. Auf den weiteren Plätzen landeten Samuel Adeniran (LASK), Matthias Seidl (SK Rapid) und Nikolas Baden Frederiksen (WSG Tirol).
Diese Treffer standen zur Auswahl
Bild: GEPA