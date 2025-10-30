Vom „Häfn“ in die Kirche – Ex-Barca-Star nun Priester

Ex-Barca-Verteidiger Dani Alves vollzog einen drastischen Karriereschritt. Nachdem er 2024 wegen Vergewaltigung angeklagt wurde, tritt er jetzt als Priester auf.

Es sind kuriose Bilder, die im Netz auftauchten: Dani Alves hält eine Ansprache an die Gemeindemitglieder in einer Kirche in Girona.

Statt das Trikot des FC Barcelona streift sich Alves nun den Gitarrengurt um. Im Gottesdienst erzählt er, wie ihm der Glaube aus seinen dunkelsten Momenten half. Er sagt, dass Gott ihn „in der schlimmsten Zeit aufgefangen“ hat. Dazu begleitet er die Gottesdienste auch oft mit der Gitarre.

Alves jetzt im Messgewand statt im Fußballtrikot

Die Karriere des Ex-Barca- und PSG-Stars wurde von seiner Festnahme 2022 überschattet. Alves wurde für schuldig befunden, im Dezember 2022 in einem Nachtklub in Barcelona eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Eigentlich sollte der 42-Jährige für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Nach 14 Monaten in Untersuchungshaft kam er aber im März diesen Jahres auf Kaution frei.

Und so nutzt der 126-fache brasilianische Nationalspieler seine gewonnene Freiheit für einen Richtungswechsel: „Man muss die Dinge Gottes ernst nehmen und man muss Glauben haben. Ich bin der Beweis dafür. Ich habe einen Pakt mit Gott geschlossen.“ Und so wurden Fußballschuhe und Trikot gegen Messgewand und Gitarre eingetauscht.

(sport.sky.de)/Bild: Imago