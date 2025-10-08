Vom Krisenteam zum Doppelweltmeister: McLaren legt beachtliche Entwicklung hin

„Das Leben wird in Erfolgen, nicht nur in Jahren gemessen“, sagte der legendäre Bruce McLaren.

In der Formel 1 liegt der Unterschied zwischen großen Erfolgen und dramatischen Niederlagen oft nicht weit auseinander. Besonders deutlich wird dies in der aktuellen Phase der Rennserie. Die Königsklasse ist hochtechnologisiert wie nie zuvor, professioneller, als sie es vielleicht jemals war und die Konkurrenz enger beieinander denn je.

Umso schwieriger ist es, ein nachhaltiges Erfolgsrezept in dieser Umgebung zu finden. Aktuell scheint McLaren so etwas zu besitzen. Umso bemerkenswerter wird das, wenn man die Zeit etwas zurückstellt. Ein Blick in die jüngere F1-Geschichte offenbart die Geschichte eines spektakulären Comebacks.

Phase 1: Der große Absturz

McLaren geht als wahrer Kraftprotz der Formel 1 aus den Nullerjahren hervor. Der Rennstall aus Woking unter Führung von Ron Dennis musste sich nach den WM-Erfolgen von Mika Häkkinen 1998 und 1999 zwar lange der Dominanz von Ferrari (und zeitweise Renault) unterordnen, doch mit dem sensationellen Titelerfolg von Lewis Hamilton in seiner gerade einmal zweiten Saison 2008 scheinen die Weichen für eine glänzende Zukunft gestellt. Ron Dennis gibt nach fast 30 Jahren als einer der erfolgreichsten Teamchefs der F1-Geschichte das Zepter ab. Dass dies der bis dato letzte Fahrertitel des Teams sein sollte, scheint unvorstellbar.

So starten die Zehnerjahre stark: 2010 kämpfen die damals noch silbernen McLaren von Hamilton und Jenson Button um den Titel mit, scheitern jedoch an der immer dominanter werdenden Traumkombination aus Red Bull, Christian Horner, Adrian Newey und Sebastian Vettel, die vier Fahrer- und Kontrukteurs-Titel in Folge gewinnen. Parallel stürzen die Leistungen des britischen Teams unter der Leitung von Martin Whitmarsh 2011 und 2012 weiter ab. Zum Jahr 2013 verliert man Hamilton an Mercedes, Sergio Perez füllt die Lücke. Für ihn und Button springt kein einziges Podium heraus. Für McLaren eine Katastrophe.

Zum großen Motorenwechsel 2014 wird Ron Dennis zurück in seine Position als CEO berufen. Erfolg kann jedoch auch der König der alten Garde nicht versichern – trotz starkem Mercedes-Aggregat wird das Team lediglich WM-Fünfter. Dennis entscheidet sich zu einem folgenschweren Deal: Die erneute Partnerschaft mit Honda, in den Achtziger- und Neunzigerjahren noch eine Allianz des Erfolgs, verkommt zu einem desaströsen Missverständnis.

Denn der japanischen Hersteller hat sich mit den komplexen 1,6 Liter Sechszylinder-Turbo-Hybridmotoren vertan. Das Comeback in der Königsklasse wird zum Spießrutenlauf. Die Powerunit hat zu wenig Kraft und ist frustrierend unzuverlässig. Fernando Alonso kann zurück an alter Wirkungsstätte nur laut und häufig fluchen. McLaren wird respektive Neunter, Sechster und wieder Neunter in der Konstrukteurs-WM, bevor das Team die Reißleine zieht und zu Renault-Motoren wechselt. Nach der Saison 2016 wird Ron Dennis von seinen Aufgaben entbunden. Den Posten als CEO übernimmt der Amerikaner Zak Brown.