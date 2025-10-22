Vom „No-Name“ zum Hoffnungsträger: Muslic lässt Schalke träumen

Die Skepsis auf Schalke war groß. Miron Muslic, mit Plymouth Argyle aus Englands zweiter Liga abgestiegen, übernahm im Juni als Chefcoach der Gelsenkirchner. Dem 43-Jährigen schlug Skepsis entgegen, hat Königsblau in der abgelaufenen Saison als 14. der 2. deutschen Liga gar die Abstiegsgefahr geplagt.

Wenige Monate später gilt Muslic beim Traditionsklub aus dem Ruhrpott als die Überraschung. Schalke kämpft nun um die Oberhaus-Rückkehr, er selbst gilt als Baumeister der Wende.

„Ein Hauch von Magie weht durchs graue Gelsenkirchen“, schrieb die „Bild“-Zeitung dieser Tage. Vergangenen Freitag stieß Schalke mit einem 3:0 bei Hannover 96 auf den zweiten Tabellenplatz vor, einen Zähler hinter Spitzenreiter Elversberg.

Auf Muslic‘ Arbeit sollen mittlerweile andere Llubs ein Auge geworfen haben. Er reagierte darauf angesprochen gelassen. „Die Leute, die jetzt sagen: ‚Miron ist super‘, haben vor vier Monaten gesagt: ‚Was ist denn das für einer? Wo haben sie den denn her?'“, sagte er zu Wochenbeginn gegenüber Sky.

Das Muslic-Motto: „Defend until the end“

Sein Rezept, den gefallenen einstigen Großen im deutschen Fußball wieder nach oben zu hieven, ist klar: Schalke soll sich als verschworene Einheit präsentieren. „Defend until the end“ hat Muslic als Motto ausgegeben, Intensität ist das Zauberwort in seiner Herangehensweise. Er gilt auch als fordernd. Bisher überschaubare fünf Gegentore geben ihm recht.

Die Abwehr um den einstigen Liverpool-Pechvogel Loris Karius (32) im Tor ist die beste der Liga. Seiner Mannschaft hat Muslic in der Vorbereitung versprochen, bei einem Auswärtssieg ohne Gegentor einen zusätzlichen Tag freizugeben. Das gelang in Hannover schon zum dritten Mal. „Die Mannschaft ist gnadenlos, die nutzt mich komplett aus“, scherzte Muslic.

Der gebürtige Bosnier – Muslic kam 1992 als Kind einer Flüchtlingsfamilie nach Innsbruck – wurde in Hannover von 10.000 Schalker Fans mit Sprechchören bedacht. Er sprach von einem besonderen Moment, sich ins Zentrum zu stellen ist Muslic aber fremd. „Wir sind mutig im Auftreten und nicht mutig in Sprüchen“, betonte er.

Der Sieg sei eine Bestätigung, auf einem guten Weg zu sein. „Auf dem wollen wir bleiben.“ Am Freitagabend (18.30) steht daheim ein Spitzenspiel gegen den Vierten Darmstadt am Programm. Vier Siege in Folge hat Schalke inzwischen aneinandergereiht.

Slomka: Muslic „passt perfekt“ auf Schalke

Der Aufschwung überrascht auch deshalb, weil Schalke seit dem bitteren Abstieg 2023 kaum einen Fuß neben den anderen setzen konnte. Große Egos im Club und große Erwartungen vonseiten der Fans passten nicht zum Geschehen auf dem Platz. In der Vorsaison musste der Belgier Karel Geraerts als Cheftrainer schon im September gehen, der Niederländer Kees van Wonderen war im Mai Geschichte.

62 Gegentore nach 34 Runden standen zu Saisonende zu Buche. Ein ehemaliger Taktgeber zeigt sich vom „neuen“ Schalke angetan. Auch er habe Muslic nicht gekannt, gab Mirko Slomka zu. Der Österreicher passe zum Club. „Er wirkt sehr offen, ehrlich, trifft harte Entscheidungen, aber bleibt dabei menschlich. Seine emotionale Art passt perfekt zu Schalke“, so Slomka gegenüber der WAZ.

Schalke hatte den einstigen Stürmer (u.a. Wörgl, Ried, Gmunden) von Plymouth Argyle losgeeist. Eine Summe im Bereich von 700.000 Euro soll dabei geflossen sein. Auch nun soll eine deutlich höhere Ausstiegsklausel (kolportierte 6 Millionen Euro) in seinem Vertrag verankert sein.

Seinen bisher größten Erfolg als Coach feierte Muslic, der auf Schalke bis Juni 2027 unter Vertrag steht, mit Cercle Brügge. Mit dem klub qualifizierte er sich in Belgiens Meisterschaft für die Conference League. Seine Zeit als Cheftrainer der SV Ried endete 2021 nach nur drei Monaten.

(APA)/Bild: Imago