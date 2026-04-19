Von 1 auf 39! Verstappen auf der Nordschleife durchgereicht
Max Verstappen hat auf der Nordschleife den Sieg deutlich verpasst. Der Niederländer war aufgrund technischer Probleme chancenlos.
Dabei sah es zwischendurch sogar richtig gut aus für den vierfachen Formel-1-Weltmeister.
Das Team des 28-jährigen Superstars landete im fünften Rennen der NLS-Serie auf dem Nürburgring im Ziel nur auf dem 39. Platz. Gemeinsam mit Teamkollege Lucas Auer steuerte Verstappen beim Vier-Stunden-Rennen einen Winward-Mercedes und führte das Feld bei abtrocknender Strecke nach einigen Überholmanövern zwischenzeitlich mit über 30 Sekunden Vorsprung an.
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Technischer Defekt bei Verstappen
Doch der GT3-Bolide von Verstappen hatte im weiteren Rennlauf einen Defekt am Frontspoiler. Dadurch verlor das Auto an Grip, musste die Geschwindigkeit reduzieren und lange an der Box verbringen. Nach 28 Minuten und einem Fahrerwechsel kehrte das Team mit Auer am Steuer zurück auf die Piste, lag zu diesem Zeitpunkt aber bereits mehrere Runden hinter der Spitze.
Das Rennen, das auch als Qualifikationslauf für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im Mai diente, gewannen Alex Sims und Ben Green auf einem Audi R8 LMS GT3 Evo II. Der Lauf am Vortag wurde nach einem Massencrash samt Todesfall abgebrochen, vor dem Rennstart am Sonntag gab es eine Gedenkminute für den verstorbenen Fahrer.
(Peer Kuni – skysport.de)
Bild: Imago