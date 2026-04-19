Von 1 auf 39! Verstappen auf der Nordschleife durchgereicht

Technischer Defekt bei Verstappen

Doch der GT3-Bolide von Verstappen hatte im weiteren Rennlauf einen Defekt am Frontspoiler. Dadurch verlor das Auto an Grip, musste die Geschwindigkeit reduzieren und lange an der Box verbringen. Nach 28 Minuten und einem Fahrerwechsel kehrte das Team mit Auer am Steuer zurück auf die Piste, lag zu diesem Zeitpunkt aber bereits mehrere Runden hinter der Spitze.

Das Rennen, das auch als Qualifikationslauf für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im Mai diente, gewannen Alex Sims und Ben Green auf einem Audi R8 LMS GT3 Evo II. Der Lauf am Vortag wurde nach einem Massencrash samt Todesfall abgebrochen, vor dem Rennstart am Sonntag gab es eine Gedenkminute für den verstorbenen Fahrer.

(Peer Kuni – skysport.de)

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