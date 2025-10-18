Von Gragger bis Lee: Kuriose Eigentore in der ADMIRAL Bundesliga

Am kommenden Samstag trifft die SV Ried auf den Wolfsberger AC (ab 16:30 Uhr live und exklusiv bei Sky Sports Austria – sei mit Sky Stream dabei!) – ein Duell, das viele Fans mit einem besonderen „Fauxpass“ in Verbindung bringen. Aus gegebenem Anlass haben wir für euch einige ungewöhnliche Eigentore der vergangenen Jahre herausgesucht, allen voran der legendäre „Rückpass“ von Matthias Gragger.

Matthias Gragger gegen WAC

Es hätte auch das Tor des Jahres sein können. Es lief bereits die 90. Minute, als Matthias Gragger versuchte, aus gut 60 Metern einen Rückpass auf seinen Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger zu spielen. Dies misslang allerdings komplett, und der Ball flog spektakulär im hohen Bogen über den Torhüter hinweg ins eigene Tor. Letztlich blieb der Fauxpas ungestraft, denn die „Wikinger“ gewannen das Spiel trotzdem mit 2:1.

Lukas Graf gegen Austria Wien

Es lief bereits die 70. Minute als es zur entscheidenden Szene kam: GAK-Schlussmann Jakob Meierhofer versuchte den Ball wegzufausten, traf dabei aber unglücklicherweise das Knie seines eigenen Verteidigers Lukas Graf, von wo die Kugel ins eigene Tor kullerte. Diese Szene bescherte den Violetten schlussendlich auch den knappen Heimsieg.

Jamie Lawrence gegen WSG Tirol

Ausnahmsweise war das Glück in diesem Spiel auf Seiten des GAK. In der 76. Minute beim Heimspiel gegen die WSG Tirol flankte Michael Lang in den Strafraum, wo er allerdings nicht einen Mitspieler, sondern WSG-Verteidiger Jamie Lawrence fand. Dieser verwandelte die eigentlich harmlose Hereingabe sehenswert ins lange Eck und ließ seinen Torhüter vollkommen chancenlos. Damit bescherte Lawrence den Grazern unfreiwillig ihren ersten Saisonsieg.

Michael Lang gegen WAC

Wieder einmal war es der GAK, der für eine spektakuläre Szene sorgte. Beim packenden Spiel gegen den WAC versuchte GAK-Verteidiger Michael Lang einen hereinkommenden Ball zu klären. Dabei traf er allerdings die Kugel nicht richtig, und der Ball flog in hohem Bogen auf das Heimtor zu und landete traumhaft in den Maschen. Ein „Kunstschuss“, der Lang wohl lieber erspart geblieben wäre, denn dieser sorgte nach 3:0-Führung noch zur Niederlage gegen den WAC.

Kang Hee-Lee gegen WAC

Nach einer scharfen Hereingabe von WAC-Außenverteidiger Fabian Wohlmuth versuchte Dragovic-Ersatzmann, Kang Hee-Lee, den Ball zu klären. Dabei prallte er allerdings unglücklich mit Austria-Goalie Simon Sahin-Radlinger zusammen und beförderte die Kugel ins eigene Netz. Dieser Fauxpas besiegelte am Ende die Niederlage der „Veilchen“.

Beitragsbild: GEPA