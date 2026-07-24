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WM 2026

Von Nerz bis Klopp: Das sind alle DFB-Bundestrainer in der Geschichte

SID, Beitragsbild Imago

Mit der Präsentation von Jürgen Klopp, ging der insgesamt 13. Bundestrainer ins Amt. Zuvor waren zwölf Trainer am Werk, die unterschiedliche Erfolge sowie längere und kürzere Amtszeiten hatten.

Otto Nerz (1926 bis 1936, 3569 Tage)

Otto Nerz (r.), damals als "Reichstrainer" bezeichnet, war der erste Trainer der deutschen Elf.
Otto Nerz (r.) wurde damals als „Reichstrainer“ bezeichnet und war der erste Trainer der deutschen Elf. Copyright Imago/Schirner

Sepp Herberger (1936 bis 1942 und 1950 bis 1964, 7299 Tage)

Josef „Sepp“ Herberger war der erste Bundestrainer, der einen Weltmeister-Titel nach Deutschland brachte. 1954 gewannen die Deutschen in der Schweiz im Finale mit 3:2 gegen Ungarn. Copyright Imago/Apress

Helmut Schön (1964 bis 1978, 4977 Tage)

Franz Beckenbauer (li.) freut sich mit Bundestrainer Helmut Schön über die Weltmeisterschaft 1974 im eigenen Land. Copyright Imago/Werek

Jupp Derwall (1978 bis 1984, 2079 Tage)

Josef „Jupp“ Derwall (l.) bei der Europameisterschaft 1980 in Italien. Deutschland bezwingt Belgien mit 2:1 und wird zum zweiten Mal Europameister. Copyright: imago/Magic

Franz Beckenbauer (Teamchef, 1984 bis 1990, 2125 Tage)

Der „Kaiser“ Franz Beckenbauer gewann 1990 als Trainer die Weltmeisterschaft. 1974 schaffte er dies als Spieler. Copyright Imago Werek

Berti Vogts (1990 bis 1998, 2929 Tage)

Mit Berti Vogts an der Seitenlinie holten die Deutschen 1996 zum dritten und bisher letzten Mal die Europameisterschaft. Copyright Imago/Sven Simon

Erich Ribbeck (1998 bis 2000, 619 Tage)

Nur 24 Spiele lang betreute Erich Ribbeck die DFB-Elf. Er ist damit der Bundestrainer mit der kürzesten Amtszeit. Copyright Imago/Kolvenbach

Rudi Völler (Teamchef, 2000 bis 2004, 1408 Tage)

Rudi Völler hatte vier Jahre lang das Kommando. Der Finaleinzug bei der WM 2002 war dabei sein größter Erfolg. Copyright: imago/Ulmer

Jürgen Klinsmann (Teamchef, 2004 bis 2006, 712 Tage)

Jürgen Klinsmann folgte Völler nach und wurde bei der Heim-WM 2006 mit seiner Mannschaft Dritter. Copyright Imago/Avanti

Joachim Löw (2006 bis 2021, 5499 Tage)

Der am längsten dienende Bundestrainer ist Joachim „Jogi“ Löw. Höhepunkt war der Weltmeister-Titel 2014 in Brasilien. Imago/MIS

Hansi Flick (2021 bis 2023, 770 Tage)

Hansi Flick blieben Erfolge als Bundestrainer verwehrt. Nach dem Vorrunden-Aus 2022 in Katar, musste er nach zwei Jahren wieder gehen. Copyright Imago/Pressefoto Baumann

Julian Nagelsmann (2023 bis 2026, 1015 Tage)

1015 Tage dauerte die Ära von Nagelsmann. Nach der enttäuschenden WM 2026 endete die Ära des 39-Jährigen. Copyright Imago/Eibner

Jürgen Klopp (ab 15. August 2026)

Am 24.7.2026 wurde Jürgen Klopp als Nagelsmann-Nachfolger präsentiert. Er soll den deutschen Fußball wieder zu Erfolgen führen. Imago/Jan Huebner

 

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