Von Nerz bis Klopp: Das sind alle DFB-Bundestrainer in der Geschichte

Mit der Präsentation von Jürgen Klopp, ging der insgesamt 13. Bundestrainer ins Amt. Zuvor waren zwölf Trainer am Werk, die unterschiedliche Erfolge sowie längere und kürzere Amtszeiten hatten.

Otto Nerz (1926 bis 1936, 3569 Tage)

Sepp Herberger (1936 bis 1942 und 1950 bis 1964, 7299 Tage)

Helmut Schön (1964 bis 1978, 4977 Tage)

Jupp Derwall (1978 bis 1984, 2079 Tage)

Franz Beckenbauer (Teamchef, 1984 bis 1990, 2125 Tage)

Berti Vogts (1990 bis 1998, 2929 Tage)

Erich Ribbeck (1998 bis 2000, 619 Tage)

Rudi Völler (Teamchef, 2000 bis 2004, 1408 Tage)

Jürgen Klinsmann (Teamchef, 2004 bis 2006, 712 Tage)

Joachim Löw (2006 bis 2021, 5499 Tage)

Hansi Flick (2021 bis 2023, 770 Tage)

Julian Nagelsmann (2023 bis 2026, 1015 Tage)

Jürgen Klopp (ab 15. August 2026)