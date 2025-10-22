Von Sölden bis Lillehammer – 75 Siegchancen im Ski-Weltcup

37 Rennen bei den Frauen und 38 bei den Männern umfasst der Alpinski-Weltcupkalender für den am Samstag in Sölden beginnenden Winter 2025/26.

Der Italienerin Federica Brignone droht nach ihrer massiven Beinverletzung im April der Ausfall der gesamten Saison, sie wird daher die große Kristallkugel nicht verteidigen. Bei den Männern ist der Schweizer Marco Odermatt erneut der Topfavorit. Der ÖSV hofft, im Kugelkampf intensiv mitmischen zu können.

Die Zeiten, in denen Athletinnen und Athleten aus Österreich Kristallkugeln zuhauf abräumten, sind selten geworden. Am Saisonende 2020, 2022, 2023 und auch 2025 stand man mit leeren Händen da. 2021 gingen dank Katharina Liensberger und Marco Schwarz (jeweils Slalom) sowie Vincent Kriechmayr (Super-G) drei Disziplinwertungen an den ÖSV, 2024 durch Cornelia Hütter (Abfahrt) und Manuel Feller (Slalom) zwei. Alle sind nach wie vor aktiv und streben nach mehr. Letztmals Gesamtsiege heimsten Anna Veith 2015 und Marcel Hirscher 2019 ein.

Leichter Überhang an Technik-Bewerben

Die Frauen haben 17 Speedrennen (Abfahrt/9, Super-G/8) und 20 Technikbewerbe (je 10 Riesentorlauf, Slalom) im Programm. Schauplätze in Österreich sind nach Sölden noch Gurgl im November, Semmering im Dezember sowie Zauchensee und Flachau im Jänner. Als Stationen in Übersee scheinen Copper Mountain in den USA und Tremblant in Kanada auf. Ein Comeback feiert Tarvisio (erstmals seit 2011), das Mitte Jänner anstelle von Cortina d’Ampezzo zum Zug kommt. Der Veranstalter des Klassikers bekam quasi ein Upgrade und vergibt anstatt Weltcuppunkte im Februar Olympiamedaillen.

Nicht ganz ausgeglichen zwischen Speed und Technik ist auch der Fahrplan der Männer, es steht 18 (je 9 Abfahrt, Super-G) zu 20 (Riesentorlauf/9, Slalom/11). Freuen dürfen sich die heimischen Skifans auf die Stars in Sölden, Gurgl sowie im Jänner 2026 in Kitzbühel und Schladming. Unmittelbar vor den Frauen wird Ende November in Copper Mountain gefahren, es folgt Beaver Creek. Neu ist ein Super-G am 27. Dezember in Livigno, wo während der Winterspiele die Snowboarder, Freeskier und Ski Freestyler am Start sein werden. Traditionell gehört bei den Alpinski-Männern der Termin zwischen Weihnachten und Neujahr eigentlich Bormio, allerdings werden dort im Februar die Entscheidungen bei den Winterspielen ausgetragen.

Das gemeinsame Finale von Frauen und Männern ist für 21. bis 25. März in Lillehammer in Norwegen angesetzt. In Sölden, Levi, Gurgl, Copper Mountain, Crans Montana (WM-Test) und Lillehammer werden an sechs Schauplätzen Synergien in der Logistik genützt und Rennen an aufeinanderfolgenden oder gleichen (beim Finale) Tagen ausgetragen.

In Val d’Isere sind es aufeinanderfolgende Wochenenden, in Kranjska Gora liegen allerdings zwei Monate dazwischen. Die Anzahl der Nachtrennen hält sich weiterhin in Grenzen, bei den Männern wird unter Flutlicht in Madonna di Campiglio und Schladming, bei den Frauen in Courchevel, am Semmering (nur Slalom) und in Flachau gefahren.

(APA)/Bild: GEPA