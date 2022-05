Von wegen Querpass-Toni: Kroos stellt Königsklassen-Rekord auf

via

Zum fünften Mal hat Toni Kroos am Samstag mit Real Madrid die Champions League gewonnen, so oft wie kein anderer deutscher Fußballspieler.

Und doch musste sich der Weltmeister von 2014 Kritik gefallen lassen. Für die französische Sporttageszeitung L’Equipe war Kroos die größte Enttäuschung auf Real-Seite. Eine allzu strenge Bewertung seiner Leistung im Endspiel gegen den FC Liverpool.

Aber das dürfte Kroos mittlerweile schon gewohnt sein. Das Image des „Querpass-Toni“ haftet ihm in Deutschland seit Jahren an. Uli Hoeneß war im Vorjahr sogar der Meinung , Kroos passe mit seiner Spielweise nicht mehr in den Fußball.

Kroos bricht Rekord von Xavi

Eine aktuelle Statistik der abgelaufenen Champions-League-Saison widerlegt die Vorurteile gegen Kroos jedoch. 1430 Pässe spielte der 32-Jährige in den Partien der Königsklasse und stellte damit eine neue Rekordmarke seit Beginn der Datenerfassung 2003/2004 auf. (Quelle: Opta)

Kroos toppt mit diesem Wert die spanischen Ballzauberer Xavi (1421), Xabi Alonso (1386), Cesc Fabregas (1160) und Sergio Busquets (1141). Klingt eher nach Steilpass-Toni.

