Vonn im ersten Abfahrtstraining in St. Moritz klar voran

Das erste Abtasten der Abfahrerinnen im alpinen Ski-Winter hat am Mittwoch mit einem kleinen Paukenschlag geendet. Die 41-jährige Lindsey Vonn markierte im ersten Training für die Weltcuprennen von Freitag bis Sonntag in St. Moritz klare Bestzeit, die zweitplatzierte Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie lag 0,59 Sek. hinter dem US-Star. Vonn unterstrich damit ihre Ambition, im Februar auf Olympia-Ebene zuschlagen zu wollen. Beste Österreicherin war Mirjam Puchner als Siebente.

Die Salzburger Vize-Weltmeisterin wies nach gut eineinhalb Minuten Fahrzeit 0,97 Sek. Rückstand auf. Nur sechs Hundertstel dahinter klassierte sich die Steirerin Cornelia Hütter auf Position zehn. Die Vorarlbergerinnen Ariane Rädler (+1,17) und Nina Ortlieb (+1,33) wurden 12. bzw. 16. 16 ÖSV-Athletinnen waren im 74-köpfigen Feld, darunter Ricarda Haaser. Die Tirolerin gab damit zehn Monate nach ihrem im WM-Super-G erlittenen Kreuzbandriss und sechs Wochen nach ihrer Rückkehr auf Schnee ihr Comeback, wurde mit 3,89 Sek. Rückstand 62.

In St. Moritz sind für Freitag (10.15 Uhr) und Samstag (10.45) Abfahrten sowie für Sonntag (10.45) ein Super-G angesetzt.

(APA) / Bild: GEPA