Vonn nach dritter OP: „Mache Fortschritte“
Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach einer weiteren Operation aus dem Krankenhaus gemeldet.
„Heute hatte ich meine dritte Operation, und sie war erfolgreich. Erfolg hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor ein paar Tagen. Ich mache Fortschritte, und auch wenn es langsam vorangeht, weiß ich, dass alles gut werden wird“, schrieb die US-Amerikanerin auf Instagram. Vonn hatte in der Olympia-Abfahrt in Cortina d’Ampezzo eine komplizierte Schienbeinverletzung erlitten.
Die 41-Jährige, deren Traum von Olympia-Gold in der Abfahrt nach wenigen Sekunden zerplatzt war, bedankte sich beim medizinischen Team und ihren Unterstützern. „Außerdem gratuliere ich meinen Teamkollegen und allen Athleten des Team USA, die mich inspirieren und mir etwas geben, worüber ich mich freuen kann.“
„Ich bereue nichts“: Vonn meldet sich nach Sturz in der Olympia-Abfahrt
Aktuelle Olympia 2026 Videos
Einkleidung: Österreichs Olympia-Teilnehmer nehmen Outfits entgegen
Stadlober: „Muss mir nichts mehr beweisen“
Hemetsberger hofft auf den „Lucky Punch“
„Ein Riesen-Traum“ – Flock visiert Olympia-Gold an
Formstarker Babinsky: „Momentan eine irrsinnige Freude“
Tschofenig: „Wollen mit der ein oder andere Medaille heimfahren“
Huber auf Medaillenjagd: „Will auch eine eigene Medaille gewinnen“
Astner vor Olympia-Debüt: „Das Ziel von jedem Athleten“
„Druck mach ich mir selber“: Hörl mit großen Zielen bei Olympia
„Ist ein Kindheitstraum“: Embacher vor Olympia-Debüt
(APA)/Bild: Imago