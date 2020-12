VIDEO: Vor 5 Jahren: Der Sky-Talk mit Baric, Krankl, Weber und Quehenberger

Österreichs Ex-Teamchef Otto Baric ist mit 88 Jahren verstorben. Wie der kroatische Fußball-Verband am Sonntag bekannt gab, starb der Kroate an den Folgen einer Coronavirus-Infektion in Zagreb.

Rund 30 Jahre hat Otto Baric Österreichs Fußballszene geprägt. Mit Erfolgen, Charisma und legendären Sagern. “Otto Maximale”, benannt nach seiner inflationären Verwendung des Superlativs, wurde mit drei verschiedenen Teams im heimischen Oberhaus siebenmal Meister und stand mit Rapid (1985) und Austria Salzburg (1994) auch zweimal im Finale von Europacupwettbewerben. Zudem war Baric von April 1999 bis November 2001 Trainer der österreichischen Auswahl, sein Heimatland betreute er von 2002 bis 2004.

Anlässlich seines Ablebens blicken wir auf einen Sky-Talk aus dem April 2015 zurück. Thomas Trukesitz führte damals durch den launigen Talk bei dem neben Otto Baric, auch Hans Krankl, Heribert Weber und Rudolf Quehenberger aus dem Nähkästchen plauderten.

