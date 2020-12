Vor Abflug auf die Insel: Khedira bittet um Verhandlungs-Freigabe

Sami Khedira von Juventus ist offenbar im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Abflug nach England: Denn ein Wechsel von Khedira in die Premier League rückt näher. Der Weltmeister von 2014 hat seinen Klub Juve angeblich um Erlaubnis gebeten, nach England zu fliegen und dort Verhandlungen zu führen. Nach einem Bericht der Gazzetta dello Sport gilt der FC Everton mit Teammanager Carlo Ancelotti als Favorit.

Khedira spielt beim italienischen Rekordmeister keine Rolle mehr. In der Serie A kam der 33-Jährige in dieser Saison noch nicht zum Einsatz, für die Champions League wurde er nicht gemeldet. “Ich schaue mal, was geht. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ich mich einem Premier-League-Klub anschließen könnte”, hatte Khedira schon Ende November im ZDF-Sportstudio erklärt. In Turin besitzt der Ex-Stuttgarter noch einen Vertrag bis Juni 2021.

(skysport.de)

Beitragsbild: Getty Images