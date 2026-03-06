Vor Bergamo-Duell: FC Bayern bangt um Neuer

Bayern München bangt vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo um Kapitän Manuel Neuer.

„Er hat ein bisschen was gespürt an der Wade. Das ist natürlich sehr kurzfristig bis zum nächsten Spiel“, sagte Trainer Vincent Kompany bei Sky nach dem 4:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach, bei dem Neuer zur Halbzeit ausgewechselt worden war.

Neuer hatte seinen Platz nach der ersten Hälfte wie schon vor drei Wochen im Spiel bei Werder Bremen (3:0) für Jonas Urbig geräumt. Damals hatten die Bayern zunächst von einer „Vorsichtsmaßnahme“ gesprochen, anschließend fiel Neuer mit einem Muskelfaserriss jedoch für zwei Partien aus. Am Freitag hatte er gegen Gladbach sein Comeback gegeben.

Für das Spiel in Bergamo scheint auch ein Einsatz von Stürmer Harry Kane, der gegen Gladbach wegen eines Schlags auf die Wade ausgefallen war, noch fraglich zu sein. „Hoffentlich schafft er das“, sagte Kompany: „Wenn nicht, versuchen wir es mit den Jungs, die wir haben.“ Nach dem Spiel sei Kane jedoch schon in der Kabine gewesen und habe eine „gute Körpersprache“ gehabt, verriet Kompany: „Er wirkt motiviert für das nächste Spiel.“

(SID)/Bild: Imago