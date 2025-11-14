Vor dem Spiel auf Zypern: Schwarz & Feller geben ihre Ergebnis-Tipps ab

Österreichs Ski-Asse blicken nicht nur mit Vorfreude dem Slalom-Weltcup-Start am Sonntag in Levi entgegen.

Die ÖSV-Athleten fiebern auch mit dem Fußball-Nationalteam mit, das am Samstag auf Zypern das WM-Ticket fixieren möchte. „Jetzt hab ich gerade vorher gesagt, es wird ein knackiges 7:1. Natürlich sehr viel Druck, aber das machen die Burschen schon“, sagte Marco Schwarz am Freitag gegenüber dem ORF-Radio. Manuell Feller tippt auf „ein 2:0 für Österreich“.