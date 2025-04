Just vor dem wichtigen Gastspiel in Graz hat der SCR Altach dem GAK die Rote Laterne in der ADMIRAL Bundesliga überreicht. Mit dem 3:2 in Klagenfurt sendete die Truppe von Trainer Fabio Ingolitsch am Samstag endlich auch dem Ergebnis nach ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Zwei Punkte liegen die Vorarlberger nun vor dem GAK, dazwischen rangiert die WSG Tirol nach einem späten Heim-K.o. gegen Cupfinalist Hartberg. Auch Klagenfurt ist noch lange nicht sorgenfrei.

„Ich bin so stolz auf die Mannschaft, die sich mit den drei Punkten endlich einmal belohnt hat. Aufgeben war für uns ein Fremdwort“, lobte Ingolitsch, nachdem seine Truppe trotz zweimaligem Rückstand als Sieger vom Platz gegangen war. Der Trainer hofft, am kommenden Samstag mit dem „Push“ vom Wörthersee in Graz anzutreten. „Nächste Woche haben wir gegen den GAK eine Riesenchance, uns abzusetzen“, sagte Ingolitsch. Für Altachs Matchwinner Lukas Fridrikas war der Befreiungsschlag nur eine Frage der Zeit. „Ich habe immer gesagt, wenn wir so weiterspielen, werden die Erfolgserlebnisse kommen.“

Auf ein solches wartet der GAK auch nach dem zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Ferdinand Feldhofer. Durch das 0:1 in Linz und Parallelergebnis verdunkelte sich die Lage im Abstiegskampf wieder. „Jeder muss sich der Situation bewusst sein“, forderte Abwehrchef Petar Filipovic. Feldhofer, der sich nicht nur über die mangelnde Effizienz vor der Pause, sondern auch über den nicht gegebenen Hand-Elfmeter in der Nachspielzeit ärgerte, versuchte sich in Optimismus. Dass sein Team nach der zweiten von zehn Runden der Qualifikationsgruppe Schlusslicht ist, bedeute „gar nichts“, sagte Feldhofer. „Vielleicht ist es sinnvoll, dass unsere Sinne noch mehr geschärft werden und wir wissen, dass wir punkten müssen. Wichtig ist, dass wir am letzten Spieltag nicht am letzten Platz sind.“

Altach jubelt – WSG und Klagenfurt hadern

9 Punkte, 10 und 11: Zwischen dem GAK und Altach liegt die WSG Tirol. Die späte 1:3-Niederlage gegen Hartberg bezeichnete Coach Philipp Semlic als nicht unverdient. Mit der Körpersprache seiner Elf, die die Partie am nahezu verwaisten Tivoli zu neunt beendete, war er vor allem in Hälfte eins gar nicht einverstanden. „Das in den ersten zehn Minuten war nix, ein Sommerkick.“ Gegen Klagenfurt fehlen demnächst mit Matthäus Taferner, David Gugganig und Jamie Lawrence gleich drei wichtige Akteure gesperrt.

In Klagenfurt brachten gerade die als Säulen gedachten Akteure keine Stabilität. Trainer Peter Pacult kritisierte die erfahrene Abwehrreihe um Martin Hinteregger und Goalie Simon Straudi, der vor dem 1:1 patzte. Dennoch wollte der Trainerroutinier „sich selber hinterfragen“, die Trainingseindrücke zuvor hatten ihn offenbar schon zweifeln lassen. Nach der fehlerhaften Vorstellung kündigte er Ursachenforschung an. „Das war in keiner Phase die Mannschaft, die vor einer Woche in Hartberg 3:2 gewonnen hat.“ Trügerische vier Punkte beträgt der Abstand aufs Tabellenende.

„Muss mich selber hinterfragen“: Pacult nach Niederlage gegen Altach

LASK in der Qualigruppe weiter souverän

An der Spitze marschiert der LASK in einer doch verkorksten Saison zumindest weiter sicher in Richtung Platz eins in der Qualigruppe, der das Europacup-Playoff bringt. Locker-flockig geht Schwarz-Weiß das Handwerk aber weiterhin nicht von der Hand. „Wir müssen uns viel erarbeiten. Wenn kleine Mechanismen nicht passen, dann sind wir noch nicht so stabil. Da müssen wir wachsen“, stellte Trainer Markus Schopp drei Tage nach dem Cup-Trauma fest.

Feldhofer und Schopp im Doppel-Interview

Vor dem kommenden Gipfelduell bei Verfolger Hartberg war wohl vor allem eines entscheidend: „Nach der Woche war es wichtig, dass wir den Sieg drüber bringen. Es war sehr wichtig für die Seele“, erklärte Florian Flecker. Der Offensivmann wird an alter Wirkungsstätte in der Oststeiermark gewiss selbstbewusst empfangen werden. „Wir haben zwei Entscheidungsspiele für uns entschieden“, erklärte Trainer Manfred Schmid am Ende einer perfekten Woche für den TSV. „Die Punkte gegen den Abstieg waren wichtig, um unten wegzukommen. Jetzt haben wir einen geilen Polster (sieben Punkte, Anm.).“

(APA) / Bild: Imago