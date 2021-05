Vor EL-Finale: Manchester-Fans von Hooligans attackiert

via

Vor dem Finale der Europa League in Gdansk (Danzig) zwischen Villarreal und Manchester United sind Fans des englischen Fußball-Clubs von örtlichen Hooligans angegriffen worden. Drei Personen seien dabei verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Derzeit werte man Videoaufnahmen aus.

Laut Berichten polnischer Medien hatte sich die Gruppe der United-Fans am Dienstagabend im Außenbereich einer Bar in der Innenstadt aufgehalten. Nach Polizeiangaben wurde die Gruppe plötzlich von etwa 20 bis 30 Personen angegriffen. Auf Videos ist zu hören, wie die Angreifer “Lechia Gdansk” rufen. Oberbürgermeisterin Aleksandra Dulkiewicz entschuldigte sich für den Vorfall. Gdansk sei eine offene Stadt, in der es keinen Platz für Gewalt gebe.

Manchester United spielt am Mittwoch (21.00 Uhr) im Finale gegen Außenseiter Villarreal aus Spanien. Gemäß den aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen sind maximal 9.500 Zuschauer zugelassen.

