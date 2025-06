Vor EM-Start: Weltfußballerin Bonmati aus Krankenhaus entlassen

Frauen-Weltmeister Spanien kann kurz vor der Fußball-EM in der Schweiz mit Blick auf die erkrankte Starspielerin Aitana Bonmati wohl aufatmen.

Die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona wurde am Sonntag nach einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt aufgrund einer viralen Meningitis aus der Klinik entlassen. Das gab der spanische Verband bekannt.

Die 27-Jährige werde demnach „in den nächsten Tagen zur Mannschaft stoßen“, hieß es in einer kurzen Mitteilung. Angaben zum Zustand der zweimaligen Weltfußballerin oder Prognosen zu möglichen Einsätzen bei dem Turnier in der Schweiz (2. bis 27. Juli) machte der Verband nicht. Bonmatí hatte am Freitag das letzte Vorbereitungsspiel gegen Japan in Leganés (3:1) verpasst und bei Instagram ein Foto aus dem Krankenbett gepostet. Darauf war zu sehen, dass sie den Test im Fernsehen verfolgte.

Bei der EM geht es für die Spanierinnen am Donnerstag zum Auftakt gegen Portugal (21.00 Uhr). Weitere Gegner in der Gruppe B sind Belgien und Italien. Spanien hat bei den Frauen noch nie den Europameistertitel geholt und stand auch noch nie im Endspiel. Bislang größter Erfolg bei einer EM war der Halbfinaleinzug 1997.

