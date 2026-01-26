Vor Frühjahrsstart in der ADMIRAL Bundesliga: Liga-Spitzen üben sich in Zurückhaltung

Elf Tage bevor das heimische Fußball-Oberhaus aus dem Winterschlaf zurückkehrt, haben sich die Spitzenclubs am Montag prognosetechnisch in Zurückhaltung geübt. Eine weise Entscheidung angesichts der Lage, trennen fünf Runden vor der Punkteteilung doch nur acht Zähler Leader Salzburg und den WAC auf Platz acht. „Ich kann die Tabelle lesen, ich weiß, wie eng das zusammen ist“, meinte Salzburgs Sport-Geschäftsführer Marcus Mann. „Aber natürlich wollen wir Meister werden.“

Die Bullen eröffnen am 6. Februar mit dem Heimspiel gegen die Austria den Reigen, diesen Sonntag sind sie bereits im Cup-Viertelfinale bei Titelverteidiger WAC gefordert. Und schon am Donnerstag (21.00 Uhr) kämpfen sie bei Aston Villa um die Minichance aufs Play-off in der Europa League. Das 3:1 über den FC Basel weckte in der Vorwoche Hoffnungen auf ein erfolgreiches Frühjahr. Die Vorbereitung sei gut gewesen, aber nicht, „dass wir es dann auch so gut auf den Platz bekommen“, sagte Mann, der seit 1. Jänner im Amt fungiert.

Platz zwei für LASK „nur Momentaufnahme“

Drei Punkte hinter den Salzburgern lauert der LASK, der unter Dietmar Kühbauer einen sagenhaften Lauf von sieben Siegen in acht Partien hinlegte und nach dem völlig verpatzten Trainer-Engagement von Joao Sacramento vom vorletzten auf den zweiten Platz vorstieß. Auch im Cup – im Viertelfinale steigt am Freitag das Linzer Derby gegen Blau-Weiß – ist man noch dabei. „Eine schöne Momentaufnahme, nicht mehr und nicht weniger“, stellte Sportdirektor Dino Buric klar.

Einen Punkt hinter dem LASK befindet sich Titelverteidiger Sturm Graz, der unter Neo-Coach Fabio Ingolitsch auf Wiederherstellung von „Intensität und Identität“ hofft. In der Europa League ging diese Mission zum Auftakt beim 0:3 bei Feyenoord in die Hose. Schon vor dem Abschluss am Donnerstag (ab 20:00 Uhr live auf Sky – Mit Sky X die Europa League live streamen) zuhause gegen Brann Bergen sind die Aufstiegschancen dahin. Im Cup wartet am Sonntag auswärts Altach, in der Liga ist am 8. Februar zuhause Ried der Gegner. Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen hoffte auf einen „positiven Abschluss“ gegen Brann, „um dann mit voller Energie in den Cup und in die Ligawoche“ gehen zu können.

Rapid bei Stürmersuche kein Getriebener

Das Trio Hartberg, Austria und Ried rangiert je zwei Zähler hinter Sturm, alles scheint möglich. Bei der Austria, die sich im Cup schon längst verabschiedete, sind die Augen vorerst auf das Innenleben des Clubs gerichtet. Am Dienstag soll bei einer Aufsichtstratssitzung mit dem Deutschen Tomas Zorn ein neuer Sportvorstand bestellt werden. Sportdirektor Michael Wagner stellte einmal mehr die aktuelle Stoßrichtung in die Auslage: „Wir wollen wirklich auch schauen, dass wir wieder unsere eigenen Spieler, österreichische Talente forcieren.“

Rapid muss einen Punkt hinter den Top sechs liegend um die Meisterrunde bangen und trennte sich nach wenigen Monaten von Trainer Peter Stöger. Der 36-jährige Norweger Johannes Hoff Thorup soll den Karren aus dem Dreck ziehen, Sportdirektor Markus Katzer hofft auch auf Geduld mit dem 36-Jährigen. „Man muss ihm auch die Möglichkeit und die Zeit geben, um erfolgreich Fußball spielen zu können.“ Nach dem Langzeitausfall von Stürmer Claudy Mbuyi sei man auf der Suche, aber „nicht gezwungen. Wir wollen nicht einfach am Transfermarkt tätig werden, wir wollen einen, der uns weiterhilft.“

(APA) / Foto: GEPA