Vor Gurgl-Heimspiel: Liensberger mit einzigem ÖSV-Lichtblick

Österreichs Slalom-Teams haben sich den Saisonstart in Levi ganz anders vorgestellt. Platz zwei für Katharina Liensberger war ein Lichtblick in Lappland, bedeutete aber gleichzeitig das einzige Top-Ten-Ergebnis von ÖSV-Frauen und -Männern.

Liensbergers 80 Punkte ausgeklammert, übersiedelt die Slalom-Abordnung mit mageren 65 Weltcup-Punkten zum Slalom-Doppel nach Gurgl. Zum Glück warten im Tiroler Ötztal ganz andere Bedingungen.

Die Männer um Manuel Feller vermochten das schwache Teamergebnis der Frauen nicht zu überdecken. Im Gegenteil, beim schwächsten Abschneiden seit Madonna di Campiglio im Dezember 2021 schaffte es kein ÖSV-Läufer unter die ersten Zehn. Feller fädelte als Halbzeit-15. in der Entscheidung ein, bester Österreicher wurde Adrian Pertl als 15. Schon am Vortag schwächelten Liensbergers Kolleginnen. Katharina Truppe belegte als zweitbeste Platz 19.

Im Männer-Rennen entpuppte sich der Eislaufplatz als knifflig für die Materialabstimmung. „Manche Schwünge waren griffig, manche glatt, das hat es mir schwergemacht“, sagte Feller nach dem verkorksten Start. Am vermeintlich einfachen „Hügel“ vermisste der Kugelgewinner des Vorjahres dann auch noch das Tempo. „Zwei, drei km/h mehr hätte ich gebraucht, um den Ski mehr über die Taillierung zu fahren.“

Hirscher nach Rutschpartie ratlos

Am Ziel vorbei fuhr auch Marcel Hirscher. Der Neo-Niederländer haderte mit seiner Rutschpartie, die mit Platz 46 enttäuschend endete. In der ersten Ratlosigkeit stellte der Rückkehrer ein Fragezeichen hinter sein Antreten in Gurgl und meinte: „No amoi hau i mir so einen Deppen nid oba.“

Sechs der ersten Neun des ersten Durchgangs fuhren Skier des Rossignol-Konzerns, darunter der spätere Sieger Clement Noel. „Dass die Rossignol-Ski bergauf fahren können, wissen wir seit Jahren“, sagte Feller. Doch auch im zweiten Lauf, den der ÖSV-Coach Martin Kroisleitner flüssiger setzte, blieb die rot-weiß-rote Aufholjagd aus.

In Gurgl werden Karten neu gemischt

Marko Pfeifer forderte eine sachliche Analyse ein. „Es ist danebengegangen, das müssen wir klar ansprechen. Wir müssen analysieren, was die Ursache war, dass wir durch die Bank nicht schnell waren“, sagte der Männer-Cheftrainer. Das Team war recht kurzfristig angereist. „Waren es zu wenige Tage auf diesem Schnee? Oder waren es gewisse andere Sachen, dass wir im Flachen nicht ins Fahren gekommen sind?“, fragte Pfeifer und brach eine Lanze für sein Team. „Wir müssen Ruhe bewahren, ich weiß, dass die Jungs gut Skifahren.“

In wohl bitterkalten Gurgl würden die Karten am kommenden Wochenende neu gemischt, meinte Feller. „Es wird ein anderes Rennen, ein anderer, viel aggressiverer Schnee, es sagt minus 19 Grad an. Da werden auch ganz andere Leute wieder mitmischen, die dieses Wochenende nicht mitgemischt haben. Hoffentlich sind wir das.“

(APA) / Bild: GEPA